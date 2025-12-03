Revelan lista de 10 aspirantes a la FGR

CIUDAD DE MÉXICO.- De última hora, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado modificó la lista de diez personas candidatas a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), al eliminar a Alfredo Barrera Flores y en su lugar incluir al morenista Félix Roel Herrera Antonio, exrepresentante del partido en el poder en el Instituto Electoral de Coahuila.

El Pleno del Senado inició el proceso para votar el listado que deberá ser enviado a la titular del Poder Ejecutivo, con la postura de cada una de las fuerzas políticas desde tribuna.

Estas son las 10 personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la salida de Alejandro Gertz Manero el pasado 27 de noviembre. Esta mañana, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado publicó la lista integrada por cinco hombres y cinco mujeres, una de ellas, Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la FGR.

Conoce los perfiles que podrían ser enviados a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá integrar una terna que presentará ante el Senado, cuyo pleno elegirá finalmente a quien ocupará la titularidad para un periodo de nueve años.





Folio 72: Luz María Zarza Delgado:

Se postuló a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la primera elección judicial en junio de 2025. Cuenta con un doctorado en Derecho y se ha desempeñado como catedrática, asesora legal, consejera electoral, magistrada, consejera jurídica y directora jurídica de Pemex, de acuerdo con su currículum publicado en la plataforma “Conóceles”.





Folio 98: Maribel Bojorges Beltrán

Trabajó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la coordinación general de investigación territorial y se postuló como jueza de ejecución de sanciones penales en la primera elección judicial de este año.