Julio César Chávez Jr en prisión preventiva por vínculos con Cártel de Sinaloa

Un juez federal dictó la prisión preventiva de oficio a Julio Cesar Chávez Junior en el Penal Federal de Hermosillo, en el caso en el que le imputan el delito de delincuencia organizada por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en particular con los líderes de la facción de "Los Chapitos".

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Sonora, con sede en la capital de la entidad, le impuso la medida cautelar y, por solicitud de su defensa, le duplicó el plazo para definir su situación jurídica, por lo que será el sábado a las 17:00 horas cuando resuelva si lo vincula o no a proceso.

De acuerdo con la agenda electrónica del Centro de Justicia, la audiencia inicial del boxeador se llevó a cabo desde el lunes a las 20:47 horas y concluyó ayer a las 00:56 horas.

Chávez Carrasco estará sujeto a la prisión preventiva de oficio por lo menos hasta que el juez determine si es o no procesado. Por estar imputado de un delito que contempla esa medida cautelar, en caso de ser vinculado a procedimiento, continuará privado de la libertad.

Al pugilista le imputan el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas, en la modalidad de quien participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, y fabrique armas, municiones, cartuchos y explosivos.

Este es el delito por el cual el 14 de enero de 2023 un juez federal de la capital sonorense libró la orden de aprehensión en su contra.

El hijo de la leyenda del boxeo mexicano fue deportado el pasado lunes al País y entregado en la Garita de Nogales, tras ser detenido el 2 de julio en California, debido a la orden de captura solicitada por la FGR.