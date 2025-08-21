ICE difunde video de la entrega de Julio César Chávez Jr. a México

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) dio a conocer un video en el que se muestra a Julio César Chávez Jr., boxeador mexicano, siendo entregado a las autoridades mexicanas en Nogales, Arizona.

En las imágenes, Chávez Jr. aparece esposado de manos y pies, con camiseta y pantalón azul y tenis rojos, mientras es escoltado por agentes del ICE.

El ICE explicó que la entrega se realizó el 18 de agosto de 2025, y el pugilista es considerado una amenaza para la seguridad pública, acusado de vínculos con la delincuencia organizada y tráfico de armas.

Las imágenes muestran incluso un breve intercambio entre el exboxeador y los agentes, lo que da un vistazo al procedimiento formal de la entrega.