Julio César Chávez Jr. es trasladado a Hermosillo tras ser entregado por EU

El boxeador Julio César Chávez Jr. fue trasladado a la Jefatura de la Policía Federal Ministerial en Hermosillo, Sonora, según informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La detención de Chávez Carrasco se registró a las 11:53 horas de este lunes, por autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), según una ficha de la SSPC.

El hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, trasladado desde la Garita Dennis Deconcini, en Nogales, a los separos del Ministerio Público federal en la capital sonorense.

Al momento de su arresto por autoridades mexicanas el día de ayer, vestía un pants negro, sudadera del mismo color, playera blanca y tenis rojos, según el reporte.

El pasado 3 de julio, el boxeador fue detenido en Studio City, California, por la presunción de formar parte de la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, como se le conoce a los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Se le relaciona con miembros de una célula de tráfico de armas vinculada con "Los Menores" en Nogales, Sonora, la cual fue detectada en 2018 por agencias estadounidenses.

En 2019, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Investigaciones y Seguridad Nacional (HSI) de EU presentaron una denuncia ante la FGR contra ese grupo y la Fiscalía intervino los teléfonos de los sospechosos.

Derivado de las escuchas, la autoridad supo que Chávez Jr. presuntamente golpeaba a integrantes del Cártel de Sinaloa como si fueran costales de box, colgados, cuando incurrían en descuidos que pudieran delatarlos.

Con esta información, en enero de 2023, un Juez federal de Hermosillo libró 13 órdenes de aprehensión, una de ellas contra el boxeador