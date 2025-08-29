FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la libertad condicional que el juez de control en Sonora, Enrique Hernández Miranda, concedió al boxeador Julio César Chávez Carrasco, "El Junior", en el proceso penal que se le sigue por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Fuentes federales informaron que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que lleva el caso, notificó el recurso de revisión al juez de control, quien lo turnará a un Tribunal Colegiado para su análisis y resolución.

La semana pasada, Enrique Hernández Miranda, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, vinculó a proceso al hijo del pugilista Julio César Chávez González por el delito de tráfico de armas a territorio nacional.

Sin embargo, le concedió llevar su proceso en libertad condicional, pese a que el delito por el que se le acusa amerita prisión preventiva automática, de acuerdo con el artículo 19 constitucional.