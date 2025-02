Prohíbe Trump libro infantil escrito por Julianne Moore

La actriz ganadora del Óscar, Julianne Moore, se dijo sorprendida y "en shock" este domingo tras enterarse que la administración del presidente Donald Trump prohibió su libro infantil sobre la autoaceptación en las escuelas dirigidas por el Pentágono en EU.

"Es un gran shock para mí saber que la administración Trump ha prohibido mi primer libro, 'Freckleface Strawberry', en las escuelas dirigidas por el Departamento de Defensa", escribió la protagonista de La Habitación de al Lado en Instagram.

"'Freckleface Strawberry' es una historia semiautobiográfica sobre una niña de siete años a la que no le gustan sus pecas, pero que finalmente aprende a vivir con ellas cuando se da cuenta de que es diferente 'como todos los demás'".

Moore, quien estudió en la escuela secundaria estadounidense Frankfurt, dirigida por el Departamento de Defensa, agregó que está particularmente devastada por el hecho de que niños como ella, con un padre Veterano de Guerra, no pueda tener acceso a un libro que toca temas tan importantes como experiencias de vidas compartidas y cómo lidiar con los traumas.

"Es un libro que escribí para mis hijos y para otros niños para recordarles que todos luchamos, pero estamos unidos por nuestra humanidad y nuestra comunidad", puntualizó la actriz.

De acuerdo con Deadline y Variety, el primero de los libros de "Freckleface Strawberry" llegó a las librerías de todo el mundo en 2007. Sigue a su protagonista, una niña de 7 años, mientras "aprende a aceptarse a sí misma, con el pelo rojo, las pecas y todo".

El libro, ilustrado para nivel preescolar, generó varias secuelas, entre ellas "Freckleface Strawberry: Loose Tooth" y "Freckleface Strawberry and the Really Big Voice".

"No puedo evitar preguntarme qué tiene de polémico este libro que provoca que el gobierno de los EU lo prohíba. Estoy realmente triste y nunca pensé que vería esto en un país donde la libertad de expresión es un derecho constitucional", señaló Moore.

La actriz agradeció a PEN America, una organización sin fines de lucro que busca crear conciencia sobre la protección de la libertad de expresión en EU y en todo el mundo, por ser quienes le informaron sobre la prohibición de su libro.