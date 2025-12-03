Policías acusados de desaparición forzada en SLP vinculados a proceso

Los cuatro policías de San Luis Potosí que enfrentarán un juicio procesal en Zacatecas por delitos vinculantes a la desaparición forzada de personas, fueron vinculados a proceso.

Los policías María "N", José "N", Etelberto "N" y Roni "N", fueron detenidos el pasado 23 de noviembre en territorio zacatecano cuando transitaban en un vehículo que no contaba con ningún rótulo de alguna corporación de seguridad, cuyo vehículo al ser inspeccionado por policías de Zacatecas detectaron que tenía rastros de sangre.

Detalles sobre la detención de los policías

Por esa razón se les relaciona con el abandono de siete cuerpos que minutos antes habían sido localizados en un camino de terracería del municipio de Villa de Cos, ubicado en la zona limítrofe con San Luis Potosí.

Reacciones del fiscal de Zacatecas sobre el caso

El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, exhortó a los dos gobiernos de ambas entidades a terminar con el dilema y no polarizarse sobre a qué entidad le corresponde contabilizar los cuerpos, sino centrarse en la investigación para dar respuestas a los familiares de las víctimas y dar con los responsables de los homicidios.