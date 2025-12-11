Juez de EU acepta aplazar sentencia de "El Mayo"

CIUDAD DE MÉXICO.- El juez Brian M. Cogan, de la corte del Distrito Este de Nueva York, aceptó aplazar la fecha de sentencia de Ismael "El Mayo" Zambada, como había solicitado la defensa.

Detalles sobre el aplazamiento de la sentencia

El juez Cogan fijó como fecha para la audiencia de sentencia el 13 de abril de 2026 a las 10:00 a.m., hora local.

La defensa deberá presentar el memorándum de sentencia y cualquier objeción al informe de presentación de sentencia antes del 30 de marzo de 2026.

Nueva fecha de audiencia para Ismael El Mayo Zambada

En caso de que haya respuesta de la fiscalía, deberá presentarse antes del 6 de abril de 2026.