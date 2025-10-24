Localizan a bebé que fue robada del hospital de Durango

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, informó a través de sus redes sociales que ya fue localizada la bebé Judith Alejandra Rivas Ruiz, quien fue robada la tarde del jueves en el Hospital Materno Infantil de Durango.

Sin dar más detalles, el mandatario estatal escribió que la bebé de un mes ya se encuentra con sus padres y publicó una fotografía de ellos con su hija. "La prioridad en este momento es su salud y recuperación", publicó el gobernador Villegas Villarreal.

¿Qué ocurrió?