México y Países Bajos refuerzan lazos

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sostuvo una conversación telefónica con David van Weel, ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, para fortalecer los lazos bilaterales y revisar la agenda de cooperación entre ambos países.

¿Qué temas se abordaron en la conversación?

Durante la llamada, ambos cancilleres abordaron temas de inversión, comercio y el Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea, así como la cooperación política y la agenda multilateral que comparten México y los Países Bajos. La SRE destacó que la relación bilateral se mantiene sólida y enfocada en el desarrollo económico y la estabilidad regional.

¿Cuál es la postura de México sobre el conflicto en Gaza?

De la Fuente y Van Weel coincidieron en que la reciente resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el plan de paz en Gaza, presentado por Estados Unidos, representa "un paso en la dirección correcta" hacia la estabilidad en la región. El canciller mexicano reafirmó la postura de México de respetar la autodeterminación de los pueblos y buscar siempre la solución pacífica de las controversias internacionales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores recordó que el nuevo gobierno neerlandés, liderado por el Partido Popular por la Libertad y la Democracia, asumió el poder en octubre pasado tras las elecciones parlamentarias en Países Bajos. Además, en septiembre, la SRE recibió las cartas credenciales del embajador designado de Países Bajos en México, André Max Adriaan Driessen, consolidando la representación diplomática en nuestro país.

¿Qué se espera de la relación bilateral?

El diálogo entre De la Fuente y Van Weel refleja la intención de México y Países Bajos de mantener una cooperación constante en asuntos políticos, comerciales y de inversión, además de apoyar iniciativas multilaterales que contribuyan a la paz y la estabilidad global.