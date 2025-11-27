Propone México cambios en la ONU

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que la diplomacia mexicana ha proyectado al país con dignidad, coherencia en sus principios y capacidad para enfrentar conflictos internacionales. Durante su intervención, destacó que México mantiene un papel activo en el escenario global y en la defensa de los derechos humanos.

¿Cuál es el compromiso de México con el derecho al asilo?

El canciller puso como ejemplo el caso de la exprimera ministra de Perú, Betssy Chávez, asilada por México, para subrayar el compromiso del país con el derecho al asilo y la protección de personas en situaciones de vulnerabilidad política. En el marco del evento "Servicio Exterior Mexicano: Experiencia, transformación y fortalecimiento", De la Fuente reiteró que México mantiene un diálogo constante con todos los países, buscando un trato justo y congruente con los principios constitucionales, incluyendo la igualdad jurídica entre Estados.

¿Qué cambios se requieren en la Ley del Servicio Exterior Mexicano?

El funcionario reconoció que la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su reglamento requieren una actualización profunda para garantizar que la tradición diplomática no se diluya con el tiempo. Según De la Fuente, esta revisión es urgente para mantener la vigencia y eficiencia de la SRE.