Canciller De la Fuente recibe a su homólogo de Japón, Iwao Horii

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió a su homólogo de Japón, Iwao Horii, con quien dialogó sobre la relación bilateral.

¿Qué temas se abordaron en la reunión entre México y Japón?

En el encuentro, el canciller de la Fuente y el ministro de Relaciones Exteriores japonés revisaron la inversión de empresas japonesas en México y los proyectos de cooperación para el desarrollo. "Durante el encuentro, el canciller De la Fuente reiteró la importancia de Japón como socio estratégico y la convergencia que existe en temas como el desarme y la no proliferación de armas nucleares", indicó la SRE.

Detalles sobre la inversión japonesa en México

Agregó la Cancillería que ambos coincidieron en que la coyuntura "era propicia para profundizar la relación diplomática y fortalecer el intercambio comercial".

Acciones para fortalecer el intercambio comercial entre ambos países

En el encuentro participó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado, y el embajador de Japón en México, Kozo Honsei.