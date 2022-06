Jóvenes experimentan ansiedad por cambio climático

Desastres, crecientes eventos climáticos extremos, inseguridad hídrica y alimentaria, así como el lento progreso de los líderes para abordar el cambio climático conducen a dichos sentimientos, señala el documento "Cambio Climático y Salud Mental Joven en Oregón", basado en revisión de literatura científica, grupos focales, entrevistas y aprendizajes de círculos juveniles.

"Es un enorme peso realmente abrumador y ya tengo ansiedad generalizada, así que ahora también tengo que lidiar con la crisis climática. Es realmente aterrador y frustrante. Ojalá pudiera ser ignorante y que no me importara", señala una cita del informe.

Los jóvenes sienten que no son tomados en cuenta por las generaciones mayores de la sociedad y están enojados porque no se hace lo suficiente para proteger su futuro, apunta.

"(Los adultos) ya vivieron sus futuros, pero todavía no sé cómo se verá el mío debido a esta amenaza existencial. Y entonces es como gritarle a la pared sobre esta cosa realmente aterradora, pero en realidad no escuchar nada de vuelta", se lee en otra cita.

Las personas jóvenes reconocen que la vulnerabilidad al cambio climático está relacionada con el racismo sistémico y la opresión estructural, por lo que ambos deben abordarse simultáneamente.

Un testimonio es de un joven de las islas de Tonga, quien destacó que muchos de sus habitantes son refugiados climáticos. Aunque esas islas son su hogar, no pueden volver porque se están hundiendo.

"Siento que no se puede hablar del cambio climático sin hablar del colonialismo, la supremacía blanca y el genocidio", indicó en el reporte.

Eliza Garcia, estudiante de 21 años de la Universidad de Oregón, dijo sentir la presión de hacer más para combatir la crisis climática, pero saber que no será suficiente puede ser abrumador.

"Siento esta constante presión de salvar al mundo del cambio climático. Es el miedo por nuestro futuro y la culpa de que no estoy haciendo lo suficiente si no estoy constantemente trabajando para combatir el cambio climático.

"No es justo y desearía que se hiciera más para que no tenga sentimientos como este todo el tiempo y que así personas mucho más jóvenes que yo no tengan que crecer con estos sentimientos", comentó.

¿Qué hacer contra la ansiedad climática?

Meg Cary, psiquiatra de niñas, niños y adolescentes, asesoró a OHA en este reporte. Espera que sirva para promover la salud mental entre los jóvenes durante estos tiempos que considera de incertidumbre, miedo y consternación.

La especialista sostuvo que se requieren conexiones más fuertes con la comunidad, la cultura y la naturaleza, mejor acceso a servicios de salud mental e incentivar la participación de la juventud en la creación de políticas públicas.

Miembros de la familia, educadores y terapeutas necesitan escuchar, no rechazar, a quienes experimentan ansiedad climática, añadió.

"Escuchar significa crear espacios donde las personas jóvenes puedan expresar su rango completo de emociones y también significa unirse a la juventud en participar en acciones y soluciones", detalló Cary.

El reporte llama incluir a los jóvenes en la toma de decisiones sobre políticas públicas de cambio climático y salud mental para incrementar su sensación de esperanza y pertenencia.

También invita a los tomadores de decisiones, educadores y profesionales de la salud mental a informarse acerca de las conexiones entre cambio climático y salud mental juvenil.

Asimismo, urge inversiones en servicios comunitarios y escolares de salud mental.