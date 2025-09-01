Fechas para recibir Tarjeta de Jóvenes Construyendo el Futuro

Jóvenes Construyendo el Futuro sigue siendo uno de los programas sociales más relevantes de México, ya que brinda oportunidades laborales y capacitación a jóvenes que no estudian ni trabajan.

En 2025, el apoyo económico es de 8,480 pesos mensuales, entregados directamente a través de la Tarjeta del Bienestar.

A continuación, te explicamos cuándo recibirás tu tarjeta, cómo recogerla y de qué manera cobrar tu primer pago.

Para quienes comienzan su capacitación laboral el 1 de septiembre de 2025, la entrega de tarjetas se realizará del 2 al 9 de septiembre en sucursales del Banco del Bienestar. El primer pago se reflejará el 28 de septiembre, siempre que no existan trámites pendientes.

Para obtener tu tarjeta, primero debes registrarte en la plataforma de JCF, postularte a un centro de trabajo y ser aceptado.

Una vez validado tu registro, recibirás una notificación con la fecha, hora y sucursal donde podrás recogerla. Es obligatorio llevar identificación oficial vigente (INE o pasaporte) para recibirla.

Con esta tarjeta, los beneficiarios podrán retirar efectivo en cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar, así como pagar en establecimientos que acepten pagos con tarjeta.

Además, cada participante tendrá una cuenta bancaria activa, facilitando el manejo seguro de su apoyo mensual.

- Cultura y deportes

- Administración

- Ventas

- Servicios

- Agropecuarios

- Oficios

- Industria

- Ciencia y tecnología

- Salud

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), creado en 2019, busca impulsar a jóvenes mexicanos mediante capacitaciones en centros de trabajo, donde adquieren experiencia profesional y reciben un ingreso mensual.