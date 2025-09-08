Rescatan a menor arrastrado por el Río Pesquería en Nuevo León

Un adolescente de 13 años fue rescatado por Protección Civil después ser arrastrado por la corriente, en el Río Pesquería, en Nuevo León.

Los hechos se reportaron a la altura de la colonia Nuevo Escobedo, sobre el cruce de las calles Emiliano Zapata y Fidel Velázquez, en el municipio de Escobedo.

En el sitio el joven fue atendido por paramédicos y brigadistas al presentar golpes en distintas partes de su cuerpo.

El rescate se realizó en un trabajo conjunto de la Policía Municipal y Protección Civil.