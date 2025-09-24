Muerte de Paloma Nicole no quedará impune, asegura gobernador

El gobernador Esteban Villegas Villarreal declaró que el caso de la muerte de Paloma Nicole, adolescente de 14 años quien falleció presuntamente después de someterse a una cirugía estética, no quedará impune.

Consideró que este caso tiene que generar un precedente para que no vuelva a suceder, pues refirió que es una historia que estremeció a todos y una muerte que deja sin palabras.

"Te remueve todo. Nos mueve muchas cosas a los que tenemos hijos. Quiero decirle al papá, familia y amigos, sé que era una gran niña, estudiosa, deportiva, no va a quedar impune el caso. La Fiscalía atrajo el caso, personalmente la fiscal lo está viendo. No queremos fallar en el dictamen", comentó.

La fiscal Sonia Yadira de la Garza explicó que se requiere un dictamen histopatológico para determinar la causa de la muerte. Sin embargo, dijo que la adolescente no murió en el procedimiento quirúrgico, sino ocho días después del mismo. "Posterior al paro que le provocó el edema cerebral", comentó.

Fue el pasado domingo que el padre, Carlos Arellano, denunció que su hija de 14 años falleció después de haberse realizado una cirugía estética de mama, sin haber firmado un consentimiento.

La fiscal de Durango dijo que es necesario el dictamen histopatológico para ver los tiempos, causas de muerte y una vez que se tenga, se hace un dictamen para determinar si hubo o no mala praxis de los médicos.

El gobernador Villegas, médico de profesión, lamentó que ha escuchado que niñas de 15 años piden una cirugía estética de regalo, en lugar de una fiesta o un viaje. "Una niña de 14 años no está todavía desarrollada, es incomprensible. Debemos tener cuidado", opinó.

Tanto el gobernador como la fiscal aseguraron que caerá el peso de la ley en caso de comprobarse algún delito y aseguraron que no habrá ningún favoritismo o conflicto de interés, esto ante los señalamientos de que el médico que practicó la cirugía es hijo de un juez en retiro.

"Así fuera mi hermano el doctor que operó, si pasó algo que está mal hecho, el peso de la ley no se puede cambiar. Eso no se paga con nada", comentó el mandatario estatal.

La fiscal Sonia Yadira de la Garza añadió que no pueden hacer carpetas frágiles en temas así y aclaró que no es suficiente una denuncia para detener a alguien, sino que se necesita proceder a la judicialización. "Los temas médicos no son de resolverse en cinco minutos. Se ha avanzado, pero tenemos que esperar el tema científico", acotó.

La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) publicó el día un comunicado en sus redes sociales, en el que anuncian la suspensión provisional del médico que fue denunciado tras la muerte de la menor Paloma Nicole. En el comunicado la asociación refiere que el fin es que no se entorpezcan las investigaciones y averiguaciones que llevan a cabo las autoridades judiciales.