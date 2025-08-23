Presunto agresor serial de mujeres de tlaquepaque va a proceso Judicial

En prisión preventiva se mantendrá el presunto agresor de mujeres José de Jesús Echeverría Barriga, ya que fue vinculado a proceso.

Permanecerá seis meses en Puente Grande, acusado de feminicidio en grado de tentativa, luego de que un juez consideró que había suficientes pruebas en su contra.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría agredido a por lo menos cinco mujeres entre el 13 de junio y el 29 de julio de este año, en las inmediaciones del Periférico Sur, en el Municipio de Tlaquepaque.

En todos los casos, las víctimas dijeron que sufrieron violencia física y resultaron con diversas lesiones.

Tras las denuncias, las autoridades ministeriales iniciaron la investigación y lograron identificar al presunto agresor, quien fue detenido el pasado 15 de agosto en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Días después, el 19 de agosto, Echeverría Barriga fue imputado formalmente por feminicidio en grado de tentativa, y ayer se dictó su auto de vinculación a proceso.

La autoridad judicial determinó que el sujeto debe permanecer en prisión preventiva mientras se desahogan las diligencias complementarias y el caso avanza.

La causa penal se sigue bajo lo establecido en el artículo 232-Bis, fracción III, del Código Penal, ya que los hechos se investigan como tentativa de feminicidio al presumirse actos de odio o misoginia.

De acuerdo con registros periodísticos, el hombre había cumplido una condena por violación y robo. En 2011, atacó sexualmente a una joven y le arrebató su teléfono en Guadalajara.

En ese entonces se le relacionó con cuatro agresiones similares.

