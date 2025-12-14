Sheinbaum felicita a José Antonio Kast, presidente electo de Chile

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó al ultraderechista José Antonio Kast, quien resultó electo en los comicios presidenciales que se realizaron este domingo en Chile.

"Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile", escribió la presidenta Sheinbaum en sus redes sociales.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre las elecciones en Chile?

En su mensaje, confió en que ambos gobiernos seguirán trabajando en coordinación "por el bien de nuestros países y de la región".

Kast se impuso como virtual presidente electo de Chile tras derrotar por un amplio margen de casi 20 puntos a la candidata izquierdista Jeannette Jara Román, con más del 95% de los votos escrutados por el Servicio Electoral.

Reacciones tras la victoria de José Antonio Kast en Chile

Jara Román reconoció que los resultados no favorecían a su candidatura y se comunicó con el presidente electo para "desearle éxito por el bien de Chile", según informó en sus redes sociales.

"A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho", expresó la izquierdista.

Detalles de la jornada electoral en Chile

La jornada electoral se caracterizó por su tranquilidad y participación ciudadana, lo que fue destacado por varios observadores internacionales. La victoria de Kast marca un cambio significativo en la política chilena, con implicaciones para las relaciones en la región.