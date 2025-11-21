Capturan al cerebro del atentado a Manzo

Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", señalado como el actor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manzo, fue detenido mientras caminaba por calles de Morelia, Michoacán, confirmó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. La detención se realizó tras un operativo implementado el pasado martes por la tarde-noche en la colonia Centro de la ciudad.

¿Qué ocurrió?

Durante la entrevista con Azucena Uresti, García Harfuch detalló que "El Licenciado" fue capturado cerca de su domicilio y que, en paralelo, se detuvo a otra persona vinculada con el crimen, quien ayudó a escapar a uno de los sicarios en un taxi durante el evento en el que asesinaron a Manzo. Aunque este segundo detenido no participó directamente en el homicidio, sí colaboró en la logística de la fuga, según señaló el titular de la SSPC. Además, se han realizado cateos en el domicilio de "El Licenciado" y otras diligencias, mientras continúa la investigación sobre otros posibles implicados, cuya identidad se mantiene reservada para no entorpecer el caso.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las pesquisas iniciaron con la identificación de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de 17 años que disparó contra el alcalde, y se extendieron a sus cómplices, algunos de los cuales también fueron asesinados. Estas acciones llevaron finalmente a la captura del presunto autor intelectual del crimen. García Harfuch señaló que el caso ha proporcionado abundante información que permitirá ampliar las líneas de investigación y esclarecer la operación de la célula criminal responsable del homicidio.