Dejan de operar CIBanco, Intercam y Vector

El vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Jorge Arce, dijo que ante los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, dichas firmas han dejado de operar, con lo que el proceso ha terminado.

“Todo el proceso fue muy ordenado. Las autoridades trabajaron muy bien, nos mantuvieron informados e hicieron una transición muy buena. Todo aterrizó de la manera en que tenía que aterrizar”, dijo el directivo. Entrevistado al finalizar la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera 2025 en el Monumento a la Revolución, Arce enfatizó que las instituciones trasladaron su activos a otras firmas y, en el caso de CIBanco, se encuentra ya en proceso de liquidación.

“Las instituciones ya no operan, sus activos fueron transferidos a otras instituciones. Se cuidó a los clientes y es lo que se tenía que hacer”, enfatizó.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Como aprendizaje, el vicepresidente de la ABM dijo que la banca e instituciones financieras en México deben cuidar sus estándares de operación y entender el riesgo en el que operan. “Estar muy alerta, seguir las reglas lo mejor que se pueda y entender que tienes que pensar más allá. Tienes que ver tu ambiente de riesgo, tienes que entender tus riesgos, invertir, crear una cultura de riesgos en la institución y en el gremio”, dijo.

¿Qué medidas se están tomando para prevenir problemas futuros?

El directivo comentó que el sector bancario en México mantiene amplio diálogo con todas las autoridades financieras, a fin de trabajar en la prevención de operaciones ilícitas, las cuales están bajo un riguroso escrutinio por parte de Estados Unidos.

“Con todas hay un diálogo constante y estamos trabajando para que el gremio y cada una de nuestras instituciones tengan mejores bases para prevenir este tipo de preocupaciones que tienen nuestros socios comerciales y autoridades locales”, dijo.