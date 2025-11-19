Caso Colosio regresa a tribunales

A 31 años del magnicidio, el caso Colosio volvió a los tribunales del país con la recaptura del ex agente del CISEN, Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien es considerado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el segundo tirador.

El fin de semana, un juez federal dictó auto de formal prisión a Sánchez Ortega por su probable participación en el homicidio calificado del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Sin embargo, para el abogado constitucionalista Pablo Andrei Zamudio Díaz, la reactivación del caso permite al gobierno federal sostener la narrativa de que la justicia sí llega, aunque llegue muy tarde, y aunque los hechos están marcadamente debilitados por el tiempo.

"El problema real es que la justicia actual sigue sin operar", señaló en entrevista.

Explicó que la FGR, encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, revivió la teoría del "segundo tirador", un planteamiento controvertido que ha sido desechado, recuperado y vuelto a desechar desde 1994.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Lo anterior, sin pruebas nuevas, sin peritajes verdaderamente recientes y sin evidencia técnica que justifique la resurrección de un expediente debilitado por décadas de irregularidades, omisiones y silencios oficiales.

Ante ello, Zamudio Díaz advierte que esta decisión refleja una tendencia institucional preocupante: la justicia histórica avanza mientras la justicia del presente permanece estancada.

"Con decisiones como esta, no sería extraño que pronto se hable de ´nuevas pistas´ incluso en crímenes de hace un siglo, bajo el pretexto de haber encontrado a otro involucrado —como en aquella emboscada del 20 de julio de 1923, cuando fue asesinado Francisco Villa por varios hombres armados-", ironizó.