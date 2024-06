Álvarez Máynez agradece a quienes votaron por él

Al considerar que "es la elección más importante que Movimiento Ciudadano ha enfrentado desde su existencia", Jorge Álvarez Máynez celebró los resultados del conteo rápido de la elección presidencial "pues alcanzó el resultado histórico más importante desde la fundación" del partido.

"Me da mucho gusto estar aquí frente a ustedes hoy, en la elección más importante que he enfrentado (MC) desde su existencia, esta organización de hombres y de mujeres libres que se fundó para darle una alternativa al país, esta organización en la que he militado los últimos años de mi vida y que me distinguió con la responsabilidad más grande que he tenido desde que nací, que es ser candidato a la presidencia del Movimiento Ciudadano.

"Me da mucho gusto estar aquí hoy y poderle decir a la gente del Movimiento Ciudadano que por unanimidad me nombró como su candidato presidencial, que hemos alcanzado el resultado histórico más importante desde la fundación de este movimiento, que duplica el número de votos, el resultado que hasta ahora había sido el más grande, que era el de 2021", declaró en conferencia de prensa el abanderado del partido naranja.

Acompañado de la plana mayor de la corriente política que representa, Álvarez Máynez dijo sentirse orgulloso de que MC alcanzó triunfos locales importantes y en las cámaras legislativas.

"Un saludo a la gente de Zacatecas, a mis paisanos, por el gran apoyo, el gran respaldo que hemos tenido, tanto para un servidor como para seguir construyendo la posibilidad de que nuestra amiga Amalia García llegue al Senado de la República, junto a Alejandra Barrales y a la bancada naranja que tendremos en el Senado, a la bancada que tendremos en la Cámara de Diputados con compañeras y compañeros como Laura Ballesteros, como Juan Ignacio Zavala", dijo.

El ex líder de la bancada naranja resaltó que su equipo, compuesto en su mayoría por jóvenes a quienes el líder nacional, Dante Delgado, brindó su confianza para para actuar, le apoyó para sostener una campaña digna, sin financiamiento ilegal, que les permitió competir a la altura de los partidos tradicionales pese a "sus violaciones sistemáticas a la ley y sus intentos permanentes por invisiblizarlos".

Finalmente, agradeció a los jóvenes "por haber cambiado la elección presidencial". También al Senador Dante Delgado por su confianza e impulso.

Jorge Álvarez Máynez resaltó que visibilizar las causas de los jóvenes y los niños fue la mayor satisfacción de su campaña y aseguró que cada uno de los votantes que lo eligió en las urnas escribirá junto a él la nueva historia de México.

"Quiero agradecerle (...) a los jóvenes de este país, por haber cambiado la elección presidencial, por habernos permitido estar aquí, por haber permitido que tengamos más de 6 millones de votos en la elección presidencial, más votos que los que tiene por supuesto el PRI, se los cantamos, se los anticipamos y no menos importante que las jóvenes y los jóvenes, las niñas y los niños de México, que fueron el centro de nuestra campaña.

"Que 6 millones de personas mayores de edad votaron, pero que hay muchos más adolescentes, niñas y niños que además se pintaron el dedo, me mandaron hoy sus boletas, si algo me puedo llevar como satisfacción de esta campaña es ese cariño y esa generosidad de esas personas que tienen pureza en su corazón, en su alma y que merecen todo mi reconocimiento", dijo Jorge Álvarez Máynez.