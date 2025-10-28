Presidente de Grupo Pachuca deberá presentarse ante juez

Tras girarse una orden de aprehensión en su contra, el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, y su representante legal, Hipólito Gerardo Cabrera, deberán presentarse ante un juez en las próximas horas y justificar por qué no se han presentado, en dos ocasiones, a la audiencia inicial por la disputa legal que tienen con la empresa Fox por los derechos de transmisión.

La orden de aprehensión es por el delito desobediencia de particulares agravado. Abogados consultados explicaron que dicho delito se aplica cuando un ciudadano ignora una resolución judicial o administrativa.

Fuentes judiciales consultadas explicaron que, en caso de no presentarse, los dos serán consignados al Reclusorio Norte, donde los requiere el juzgador, pues los imputados no cumplieron con la obligación de presentarse en dos ocasiones a la audiencia inicial donde se les formularía imputación.

¿Qué ocurrió?

Las audiencias corresponden al juicio mercantil por los derechos de transmisión luego de la ruptura de las relaciones del equipo de fútbol Pachuca y León y la filial mexicana Fox (Grupo Lauman), para cerrar el trato con Fox Corp/Tubi. La disputa incluyó demandas y bloqueos en México y Estados Unidos, dejando a algunos operadores sin señal mientras se definía quién podía transmitir los partidos.