Señalan carencias al combatir piratería

El País no cuenta con las herramientas necesarias para una revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia de protección de la propiedad intelectual y combate a la piratería, aseguró Jean Yves Peñalosa, especialista en la materia.

"El tema del tratado comercial, que se revisará el próximo año, no contará con grandes efectos porque México no cuenta con sólidos resultados en el combate a la piratería. No existen acciones profundas", dijo el directivo en entrevista la semana pasada.