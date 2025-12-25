Condenan al ex candidato Javier López por feminicidio

Tres años después del asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón, un tribunal de Puebla ha declarado culpable al expolítico del PRI Javier López Zavala por el feminicidio de su expareja y madre de su hijo. También fueron hallados responsables los sicarios que perpetraron el ataque.

¿Cómo ocurrió el feminicidio de Cecilia Monzón?

El feminicidio de Monzón, ocurrido en mayo de 2022 en San Pedro Cholula, conmocionó al país y evidenció la vulnerabilidad de las mujeres que denuncian violencia de género en México, incluso cuando se trata de figuras públicas con trayectoria profesional.

Tras más de ocho meses de juicio y 80 audiencias marcadas por aplazamientos y tácticas dilatorias de la defensa, la justicia finalmente dictó sentencia. La presión social de grupos feministas y activistas, encabezada por Helena Monzón, hermana de la víctima, fue clave en la búsqueda de la condena.

Detalles del juicio contra Javier López Zavala

El tribunal consideró que López Zavala fue el autor intelectual del feminicidio y ordenó el ataque armado, ejecutado por Jair N, sobrino de Zavala, y Silvestre N, quienes dispararon contra la abogada mientras viajaba en su camioneta. La Fiscalía presentó pruebas como llamadas telefónicas y testimonios que acreditaron la planificación del ataque.

El asesinato de Monzón se produjo en represalia por demandas de pensión alimentaria y denuncias de violencia familiar interpuestas contra López Zavala. El caso generó protestas en Puebla y otros estados, convirtiéndose en un símbolo de la violencia institucional y la revictimización de las víctimas en México.

Impacto del caso en la lucha feminista en México

Aún falta que se determine la cuantía de la pena, que podría superar varias décadas, con la familia de la víctima solicitando la condena máxima de 60 años. Organizaciones civiles consideraron la sentencia un parteaguas en el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia.