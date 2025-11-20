Audiencia de Javier Duarte en suspenso

La posibilidad de que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, obtenga libertad anticipada quedó en suspenso este miércoles, luego de que uno de los testigos de la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de entorpecer de forma reiterada el proceso penal por desaparición forzada.

Durante la audiencia, el testigo afirmó que Duarte alegó problemas de salud y se negó a salir de su celda para evitar ser imputado formalmente. La fiscal Denise Moreno Córdova relató ante la jueza de Ejecución Penal, Ángela Zamorano Herrera, que imputar el delito de desaparición forzada a Duarte tomó más de un año debido a tácticas dilatorias del exmandatario. Recordó que, tras su extradición desde Guatemala en 2018, un juez veracruzano emitió una orden de aprehensión por la desaparición de un taxista.

¿Qué ocurrió?

La fiscal detalló que la audiencia inicial programada para agosto de 2021 no se realizó porque Duarte justificó haber convivido con una persona enferma de Covid-19. En noviembre del mismo año tampoco compareció, argumentando desconocer los cargos en su contra. Ante estas negativas, la Fiscalía de Veracruz pidió apoyo a la entonces fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, para ejecutar la orden de aprehensión, lo que ocurrió el 3 de diciembre de 2021.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La situación de Javier Duarte ha generado un interés considerable en la opinión pública, especialmente por las implicaciones legales que enfrenta. La FGR ha estado bajo presión para asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera justa y transparente, a pesar de los intentos del exgobernador por retrasar su juicio.

¿Cuáles son las consecuencias de este caso?

Las acciones de Duarte no solo afectan su situación legal, sino que también impactan la percepción pública sobre la justicia en Veracruz. La Fiscalía continúa trabajando para garantizar que se cumplan los procedimientos legales y se haga justicia en este caso de desaparición forzada.