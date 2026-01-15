Caso Corral enfrenta a autoridades locales y federales

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Chihuahua se encuentran en un conflicto por el control de un expediente que involucra al senador y exgobernador Javier Corral. El Gobierno estatal, encabezado por Maru Campos, acusa al exmandatario de un presunto caso de corrupción durante su gestión, mientras Corral sostiene que se trata de un expediente fabricado como represalia por las investigaciones de su administración que afectaron a Campos y su entorno político.

¿Qué acusaciones enfrenta Javier Corral?

El caso se centra en la contratación del despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C., que refinanció la deuda pública de Chihuahua entre 2019 y 2020 con un fideicomiso formado por recursos federales. Una primera auditoría estatal no detectó irregularidades, pero en 2022, tras el mandato de Corral, una segunda revisión encontró supuestas anomalías y denunció un desvío de 98,6 millones de pesos. El despacho y Corral sostienen que el trabajo se realizó correctamente y que los recursos liberados superaron los 7 mil millones de pesos.

Detalles sobre el expediente de corrupción

La disputa escaló a instancias federales, luego de que la FGR iniciara los trámites para atraer el expediente argumentando que los recursos eran de origen federal. Sin embargo, la Fiscalía de Chihuahua se ha negado a entregar la carpeta, alegando que la resolución judicial no la obliga a ello. Este desacuerdo ha generado tensiones políticas y judiciales, con Corral acusando motivaciones políticas de la gobernadora y de su administración.

Acciones de la Fiscalía General de la República

El conflicto entre las fiscalías pone de manifiesto las tensiones políticas en Chihuahua, donde las acusaciones de corrupción se entrelazan con la lucha por el control de la justicia. La situación sigue en desarrollo, y se espera que las autoridades tomen decisiones que podrían afectar el futuro político de Javier Corral y su legado en el estado.