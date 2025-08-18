Encuentran armas y droga en cateo relacionado con fallecimiento en NL

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León cateó tres domicilios, entre ellos una financiera, tras la muerte de la Jaqueline Yamileth Briones durante una cirugía estética en Monterrey.

Los operativos se llevaron a cabo en la colonia Roble Nuevo, en el municipio de Escobedo, donde se encontraron réplicas de armas largas, droga, equipo electrónico y papelería diversa.

El primer cateo se ejecutó en una casa ubicada sobre la calle Villas de Argentina, en la cual operaba la financiera "Toque Divino", dedicada al préstamo y cobro de tandas a personas interesadas en someterse a cirugías estéticas.

En el sitio, el personal de la Agencia Estatal de Investigaciones solo localizó un recibo de gas.

El segundo operativo se llevó a cabo sobre la misma calle, donde el Ministerio Público aseguró dos réplicas de armas de fuego largas, dosis de marihuana y cristal, una báscula digital, un teléfono celular y un dispositivo DVR con almacenamiento de grabaciones.

El tercer despliegue se realizó sobre la calle Vistas de Suiza, donde decomisaron un teléfono celular y papelería diversa.

La Fiscalía Estatal informó que los cateos se realizaron en seguimiento a la investigación por la muerte de la joven de 25 años originaria de Coahuila, que había viajado a Monterrey para realizarse una liposucción.

El procedimiento se llevó a cabo en el Centro Médico de Especialistas, en el sector de El Obispado.