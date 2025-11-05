Reportan sismo de 4 grados en Jáltipan de Morelos, Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este miércoles 5 de noviembre, el Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.0 grados en Jáltipan de Morelos, Veracruz.

¿Qué ocurrió?

A través de la cuenta de X, se informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 06:36 de la mañana y su epicentro se localizó a 63 kilómetros al sur de la mencionada localidad.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Hasta el momento no se reportan afectaciones. Las autoridades locales están en alerta y monitorean la situación para garantizar la seguridad de los habitantes.