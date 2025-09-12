Iztapalapa suspende verbena del 15 de septiembre tras explosión

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruíz, informó que, por solidaridad y respeto a las víctimas y familiares de la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, la ceremonia del Grito de Independencia será cívica y se suspende la verbena popular que se tenía prevista.

Asimismo, no se realizarán las seis ceremonias que se llevarían a cabo en diferentes puntos de la alcaldía y sólo se mantiene la actividad en la explanada de la alcaldía.

"Este año, no celebraremos como acostumbramos. La situación que estamos viviendo nos exige estar más concentrados en el acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia", comentó.

La alcaldesa anunció que se llevará a cabo una ceremonia austera y solemne del Grito de Independencia en la explanada de la alcaldía, a la cual está invitada toda la población.

"Será un evento sencillo y significativo, ya que es nuestra oportunidad de rendir homenaje a nuestra patria en un momento de reflexión colectiva", indicó.

Agregó que ese mismo día, por la mañana, se realizará la ceremonia de izamiento de las pocas banderas monumentales que ondearán en la Ciudad de México.

La bandera monumental, que pesa más de 240 kilos, será izada en Periférico Oriente, (Periférico y Ermita Iztapalapa), en una ceremonia programada a las 10:00 hrs.

"A pesar de la situación, es importante que sigamos enalteciendo nuestros símbolos patrios como un acto de unidad", agregó la alcaldesa.