Muere periodista en descarrilamiento del Tren Interoceánico

CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista Israel Enrique Gallegos Soto murió en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en el Istmo de Tehuantepec; viajaba a bordo con su pareja, quien se encuentra hospitalizada, de acuerdo con reportes de colegas.

¿Cómo ocurrió el descarrilamiento del Tren Interoceánico?

Israel Gallegos era director del canal de noticias "Oaxaca Mundo News" y formaba parte del Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO).

"Despedimos con profundo dolor a nuestro querido compañero y amigo, el periodista Israel Gallegos Soto. Hoy nos duele su ausencia, pero nos queda el recuerdo de una persona comprometida con su trabajo, apasionada por la comunicación y, sobre todo, de un gran amigo", expresó el SINMCO en un mensaje.

Detalles sobre la muerte de Israel Gallegos Soto

El sindicato destacó que el periodista oaxaqueño fue solidario y una de las personas que ayudó a construir la constitución de esta asociación gremial.

"Israel fue un compañero siempre dispuesto a apoyar, a escuchar y a tender la mano. Su voz, su entrega y su compañerismo seguirán vivos en cada recuerdo compartido y en el camino que ayudó a construir dentro de nuestro gremio", agregó.

Reacciones del SINMCO ante la muerte de su compañero

Hasta el momento, se informó que su pareja permanece hospitalizada, aunque se desconoce su estado de salud.