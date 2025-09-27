Liberan a integrantes del 'ejército' de la Luz del Mundo tras detención ilegal

Un juez federal declaró ilegal la detención de los 38 hombres ligados a la iglesia Luz del Mundo en Vista Hermosa, Michoacán, por lo que fueron puestos en libertad este viernes, de acuerdo con los reportes.

El abogado defensor Leonardo Quevedo explicó que el juzgador admitió las existencia de irregularidades, como el tiempo que demoraron las autoridades en presentar a los detenidos en el Ministerio Público.

La audiencia tuvo una duración de seis horas y concluyó con la liberación de los integrantes del grupo "Jazer".

La guardia secreta se encarga de la protección de líderes, propiedades y eventos de la iglesia fundada en Guadalajara, pero con presencia ya en 50 países, pese a sus escándalos.

Su detención ocurrió tras una denuncia sobre presuntos civiles armados que se encontraban en un predio ubicado en cercanías de una brecha, entre límites con Jalisco.

Sin embargo, sólo se les confiscó una pistola y 19 réplicas de fusiles de asalto, así como equipo táctico, cuchillos tipo militar, un simulador de artefacto explosivo y radios de comunicación.