Exigen presentación con vida de catedrático desaparecido en Monterrey

Ante una serie de irregularidades e imprecisiones en la investigación, la comunidad docente y estudiantil de la Universidad Iberoamericana de Puebla exigieron a las autoridades esclarecer la desaparición de su catedrático colombiano, Leonardo Ariel Escobar Barrios.

¿Qué ocurrió con Leonardo Ariel Escobar Barrios?

Tras la desaparición del encargado de publicaciones en la Ibero de Puebla, el pasado 2 de enero, Simón Hernández León, coordinador de la maestría en Derechos Humanos, viajó a Monterrey para buscar esclarecer los hechos.

El también catedrático arribó a la explanada del Congreso del Estado, donde detalló que Escobar Barrios había llegado al Aeropuerto Internacional de Monterrey, después de haber pasado el fin de año con su familia en Colombia. Al arribar, fue detenido por la Guardia Nacional por una supuesta falta administrativa y fue puesto a disposición de la policía de Apodaca, donde se encuentra el Aeropuerto de Monterrey.

"El había ido de fin de año a Colombia, de donde es originario y desafortunadamente el 31 (de diciembre), en un acontecimiento que no es claro, es detenido en el aeropuerto por la Guardia Nacional y puesto a disposición por la policía municipal de Apodaca, quien reporta que lo tuvo en arresto administrativo.

"Lo que nos preocupa es el tiempo que ha pasado sin que se sepa de él y la primera y fundamental exigencia es su presentación inmediata y con vida", externó Hernández León.

Acciones de la comunidad educativa ante la desaparición

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Policía de Apodaca refirieron que el catedrático fue liberado y que su desaparición ocurrió después, cuando presuntamente se dirigió de regreso al Aeropuerto. Sin embargo, a pesar de la solicitud, las autoridades neolonesas no han proporcionado videos de dicho trayecto.

"La falta de información, el que no exista un registro de su detención. La ausencia de este registro, la falta de información de las autoridades que participaron, que no se presenten los elementos de video de su detención, hacen suponer que hay una desaparición forzada.

"En el país hay una práctica recurrente de detenciones arbitrarias y no dudamos que su situación sea que se dé en este contexto", señaló Hernández.

El maestro informó que la universidad solicitó apoyo de la Fiscalía de Nuevo León y la Comisión Nacional de Búsqueda.

"Insistimos en que la federación, la autoridad del aeropuerto, la Marina y la Guardia Nacional presenten esos videos, la policía de Apodaca y de manera colaborativa el Gobierno del Estado, la Fuerza Civil y Seguridad Pública.

"Es un tema de colaboración y voluntad que debería resolverse rápido pero que hasta el día de hoy no se tienen esos videos", dijo.

Detalles sobre la detención y desaparición en Monterrey

La Fiscalía de Nuevo León mantiene activa la carpeta de investigación respecto al caso.