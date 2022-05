´Invisibilizan a migrantes´

Cuestionaron los criterios de clasificación del RNPDNO, ya que "reconocer a 2 mil 14 personas desaparecidas en el país, sin especificar cómo es que se cataloga una persona extranjera de una migrante".

Apuntaron que sólo la FJEDD acompaña "123 casos de personas originarias de El Salvador, Honduras y Guatemala" que desaparecieron en su tránsito por México.

Aunado a ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó el secuestro de 9 mil 578 migrantes en 2009 y de 11 mil 333 en 2010, "hechos que a la fecha no se han aclarado, a pesar de tener indicios de la participación de autoridades, lo que constituiría desaparición forzada", agregaron los firmantes del comunicado.

Recordaron que México no ha atendido de manera adecuada recomendaciones reiteradas del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU de "tener una estadística confiable sobre el número de personas migrantes desaparecidas en México, con la colaboración de los países de origen".

Los colectivos y la FJEDD resaltaron que es evidente que las víctimas migrantes son más que las 62 contabilizadas en el RNPDNO, prueba de ello son las madres centroamericanas que marcharon por la Ciudad de México el 10 de mayo para exigir justicia, "lo vemos en nuestro teléfono y redes sociales en los que no hay un día que no busquen asesoría; lo vemos a cada paso que recorremos Centroamérica".

Alertaron que en las estadísticas oficiales no se toma en cuenta a "las madres (de migrantes desaparecidos) que piden visas para venir a buscar a sus hijos e hijas desparecidas en un país ajeno", lo que aumenta las dificultades para los familiares.

Coincidieron con la ONU en identificar "a la impunidad en el centro de la problemática al hablar de un prolongado y crónico patrón de falta de investigación y búsqueda, lo que recae directamente en la Fiscalía General de la República y las 32 fiscalías estatales de la República".

Los colectivos y la FJEDD consideraron que en el tema migrante persiste "una falta por parte de la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al no querer sumarse a los lineamientos del Sistema Nacional de Búsqueda", en el caso de la primera "escudándose de manera falsa, en su autonomía, pues la autonomía no puede ser pretexto para no colaborar en la búsqueda".

Los firmantes urgieron a la FGR y a la SRE para que "a la brevedad emitan los lineamientos que están encabezando el Sistema Nacional de Búsqueda y permitan que las familias que están en otros países accedan a la búsqueda y la investigación, de lo contrario las personas migrantes desaparecidas seguirán invisibilizadas ante la justicia".

Sentenciaron que "mientras siga habiendo impunidad histórica, crónica y prolongada se manda un mensaje de que la violencia (y las desapariciones de personas) está permitida y mientras que las fiscalías no investiguen y colaboren, seguirán creciendo las cifras de desaparición y de impunidad".

Por parte de los familiares de migrantes desaparecidos acompañan el comunicado el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe (Cofamideaf), Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh), la Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (Afamideg), Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Cofamipro), el Comité de Familiares Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide) y el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de La Guadalupe (Cofamigua).