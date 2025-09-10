Muere Capitán de Navío en práctica de tiro en Puerto Peñasco

Por segundo día, otro mando naval murió en extrañas circunstancias.

Ahora se reportó el fallecimiento del Capitán de Navío Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien hasta 2023 estuvo a cargo de la Aduana de Manzanillo, en Colima.

Oficialmente se informó que murió en una "práctica de tiro" en Puerto Peñasco.

El Capitán Del Ángel fue responsable de la Aduana de Manzanillo un año antes de que el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, fuera ejecutado en noviembre de 2024 en ese puerto, tras denunciar una mafia de huachicol fiscal dentro de la Marina.

Ayer, la Secretaría de Marina-Armada de México confirmó la muerte del mando naval en Puerto Peñasco, a donde fue adscrito después de dejar su cargo en Manzanillo.

"La Secretaría de Marina expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la ley", posteó.

La muerte se suma a la cadena de bajas de mandos navales en los últimos meses, en medio de investigaciones por robo y contrabando de combustibles en puertos y aduanas.

Grupo REFORMA informó que el Capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, uno de los funcionarios de la Marina que recibió sobornos para permitir la operación de una red de huachicol fiscal, se habría suicidado el lunes en sus oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira.