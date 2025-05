Detienen a Alcalde desaforado de Ahome, Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO.- El morenista Gerardo Vargas Landeros, Alcalde de Ahome desaforado por el Congreso de Sinaloa ante investigación en su contra por supuestas irregularidades millonarias en la renta de patrullas, fue detenido esta tarde por agentes de la Fiscalía estatal, según medios locales.

La detención se habría realizado en su domicilio particular, en Los Mochis, alrededor de las 13:00 horas, por agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), luego que ayer no se presentó a declarar en la audiencia de ayer.

La defensa del Edil, quien tomó por primera vez el cargo en noviembre de 2021 y ganó la reelección en noviembre pasado, presentó un justificante médico debido a un problema intestinal por el que atraviesa, por lo que el juez de control la reprogramó para el 12 de junio.

Sin embargo, de acuerdo con un oficio publicado por el periódico El Debate, la directora de la Unidad de Litigación Oral de la Región Centro del Estado solicitó dar cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por el juez Carlos Alberto Herrera.

Vargas Landeros, ex priista, fue desaforado por el Congreso de Sinaloa de mayoría morenista el 2 de mayo para que enfrente las acusaciones por supuestas irregularidades millonarias en la renta de patrullas sin una licitación de por medio, a solicitud de la fiscalía del Sinaloa.

La denuncia fue por presuntamente haber incurrido en desempeño irregular de la función pública en el arrendamiento de 126 patrullas por un monto de 171 millones de pesos.

En 2021, una auditoría reveló que adjudicó el arrendamiento de las unidades a la empresa Grinleasing, SAPI de C.V., sin llevar a cabo una licitación pública, como lo establece la ley.

Un día antes de perder el fuero, el Alcalde anunció que pediría licencia por 90 días.

"Tomé la decisión de solicitar licencia como Presidente Municipal; lo hago para estar en posibilidades de atender asuntos de carácter administrativo y procesos de investigación penal, porque no me voy a esconder y no voy a permitir que ensucie lo que hemos logrado", dijo entonces.

"Esta licencia me permitirá dedicarme plenamente a aclarar cualquier señalamiento, sin afectar el funcionamiento del Gobierno municipal ni entorpecer las tareas cotidianas en beneficio de la población".

Su puesto fue encargado a la regidora Rosa Margarita Velázquez Valdez, del PVEM.