Gabinete de Seguridad investiga homicidio de empresario citrícola Javier Vargas Arias en Álamo

El Gabinete de Seguridad federal informó que se desplegaron equipos para investigar el asesinato del empresario citrícola, Javier Vargas Arias, ocurrido en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz.

A través de redes sociales, las autoridades de Seguridad del Gobierno de México indicaron se pusieron en comunicación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz para colaborar en las investigaciones del homicidio.

"Tras tener conocimiento de los hechos, se estableció comunicación inmediata con la Fiscalía General del Estado de Veracruz y se desplegaron equipos de trabajo para colaborar en las investigaciones, con el objetivo de esclarecer el caso y detener a los responsables".

El Gabinete de Seguridad reafirmó su compromiso con la justicia y aseguró que este crimen no quedará impune. El homicidio del empresario citrícola, Javier Vargas Arias, se presentó la mañana del jueves en el norte de Veracruz.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con versiones, el empresario fue atacado por un comando armado en la vía pública en el municipio de Álamo, una región de alta producción de cítricos. Los testigos de los hechos revelaron que un grupo de hombres con equipo táctico y armas largas disparó directo contra el empresario, el cual quedó herido y fue trasladado al Hospital General del Álamo, donde falleció.

Los agresores huyeron del sitio a bordo de una camioneta; elementos de distintas corporaciones implementaron un operativo de búsqueda de los atacantes, sin que tuviera éxito.

Unos días antes, el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán en Michoacán, Bernardo Bravo Manríquez, fue asesinado y su cuerpo abandonado en el interior de su vehículo.