Paco Ignacio Taibo II cuestiona la relación entre Adán Augusto López y líder narco

Morena debe investigar si el ex coordinador del partido en el Senado Adán Augusto López tuvo lazos con su ex secretario de seguridad y líder de "La Barredora", Hernán Bermúdez, pidió el morenista Paco Ignacio Taibo II.

Durante el programa de Sabina Berman "Largo Aliento", el director del Fondo de Cultura Económica advirtió que incluso si no responde preguntas simples que están sobre el ex Gobernador de Tabasco, pues que renuncie.

"No lo voy a juzgar si no hay elementos probatorios. Lo que sí pido, y lo pido dentro de Morena es que se investigue, que dé respuestas a las preguntas muy feas, pero no importa, él las tiene.

"¿Cómo no te enteraste que estabas teniendo como jefe de seguridad a uno de los capos del narco? No te enteraste, demuestra que no te enteraste. O sea, explícate o renuncia. ¿Pero quién soy yo para pedirlo? Soy uno más", apuntó.

¿Morena debería pedirle a su senador que suelte su fuero y se presente ante las autoridades a esclarecer su caso?, le cuestionó Berman.

"Sí, creo que somos responsables de nuestro pasado, presente y nuestros actos, y el problema es que donde dejas zonas de siembra de dudas, creas la idea de que alguien te está protegiendo", indicó.

"Es sabido es que no tengo particulares simpatías con él. Sabido es, incluso, que en un acto de maldad le puse un apodo, y él sabe que yo se lo puse, el del Conde Drácula", afirmó.





Recordó que en el Consejo Nacional de mayo fue sólo un grupo de 20 consejeros que le gritó a Adán Augusto: "¡No estás solo!".

La periodista también le cuestionó qué hacer con los morenistas que están siendo exhibidos por portar artículos personales lujosos, viajes y autos costosos.

Taibo II argumentó que era previsible que un movimiento que se formó tan rápido y con perfiles de todo tipo, dejara pasar a gente que ha visto en Morena el camino para llegar al poder, pero ahora que está consolidado, indicó, debe hacerse "una limpia de sapos".

Afirmó que tanto en Morena y las fiscalías deberían investigar si a estos personajes les alcanza su sueldo para comprar todo lo que presumen.

"Necesitamos limpiar la casa. El problema es las medidas que hoy tiene el aparato del estado, por un lado, y por otro lado Morena, para limpiar la casa de sapos", añadió.



