Acoso en redes sociales tras muerte de Paloma Nicole

El hermano de Paloma Nicole, Christopher, publicó un video en redes sociales, donde devela que la familia materna es víctima de acoso en redes sociales e incluso amenazas de muerte.

Cinco días después de la muerte de su hermana y que el caso se difundiera masivamente en medios de comunicación, debido a que la joven de 14 años falleció tras una cirugía estética, el joven pidió a la sociedad esperar el resultado de las investigaciones.

"He grabado el video debido a todo el acoso y mensajes de muerte que estamos recibiendo por parte de toda nuestra familia, no solo mi mamá y Víctor, también incluso tíos, tías, mi abuelita, incluso, y hasta mensajes de WhatsApp incitando a la muerte y acoso durante todos estos días".

El joven dijo que ese acoso se debe a todas las noticias que se han difundido y las entrevistas que ha dado el padre de Paloma Nicole.

"Hola, me presento, yo soy Cristopher, el hermano mayor de Paloma, hablo por ella porque la conocía, porque crecí a su lado, porque la amaba, y compartí la vida con la suya", dice en un video de 5 minutos.

"Quisiera pedirles respeto a su memoria y a lo que fue en vida y a lo que significó para los que la amábamos", dice.

En su video habla de lo alegre y amorosa que era la joven, menciona que la familia paterna no fue tan cercana a ella y en ocasiones su padre le negaba dinero.

Dijo que la joven le tenía mucha confianza a "Víctor", la actual pareja de su madre, el cirujano que la operó el 12 de septiembre.

Al final de su mensaje pidió a la sociedad esperar el resultado de los estudios antes de juzgar de manera anticipada.

"Quisiera pedirles hay que esperar que las autoridades hagan todos y esperar los resultados que, como ya mencionaron, están trabajando en ellos, hay que esperar para tomar una decisión".

Afirma Gobernador: 'no habrá impunidad'

El Gobernador Esteban Villegas Villarreal se comprometió a que no habrá impunidad, sino que se sentará un precedente en el caso de Paloma Nicole, la joven de 14 años que falleció después de una cirugía estética.

Ante las dudas del padre y la familia de la joven porque el doctor que operó a la menor es hijo de un juez, Villegas Villarreal afirmó que, aunque fuera su hermano el doctor, habría una investigación y un proceso apegado a derecho.

"Yo quiero decirle al papá, a la familia, a los amigos que no va a quedar impune el caso", declaró este jueves el mandatario estatal.

"Yo les quiero decir que no se va a quedar impune este caso porque tiene que generar, desgraciadamente, un precedente que esto no vuelva a suceder, como Gobernador tengo que decir esto".

Cuestionado sobre la posibilidad de que los acusados huyan, el Gobernador dijo que la Fiscalía está lista para evitarlo.

"Es difícil que lo puedan hacer", atajó, "seguramente la Fiscalía está generando que no puedan salir del Estado, algún candado para que esto suceda. Tampoco podemos echar culpas como ahorita, a vista de todos hay cosas, pero ya, de manera legal hay que seguir un proceso".

"Lo único que les puedo decir que no va a quedar impune, que no va a haber ningún favoritismo, que yo sé que hay algunas dudas o al principio el papá, que es normal y yo lo súper entiendo, de que diga que porque es hijo de alguien que fue juez... para nada, ¿eh?, así fuera mi hermano, así fuera mi hermano el doctor que operó, si pasó algo que está mal hecho, el peso de la ley no se puede cambiar porque hay una vida de por medio y esa no se paga con nada y lo único que va a esperar el papá, los familiares, los amigos, los cercanos a ella es que haya un juicio transparente y las sanciones que correspondan".

El caso de Paloma Nicole retumbó en todo el País. Un padre denunció que, sin su conocimiento ni consentimiento, su ex esposa Paloma Escobedo "obligó" a su hija a someterse a una operación de implantes de senos, junto a su actual pareja el cirujano Víctor Rosales la operaron el 12 de septiembre, pero algo salió mal, la joven cayó en coma y murió una semana después.

Fue hasta el funeral cuando el padre descubrió que la menor había pasado por una cirugía y denunció a la madre, al médico y al hospital, porque al principio le dijeron que la niña cayó en coma debido a que enfermó de Covid, lo cual parece ser falso.

"Es algo que nos estremeció a todos en el País, no solamente aquí en Durango, es algo que te deja sin palabras, que te remueve todo. Los que tenemos hijos, a cualquier edad, pero sobre todo a esa edad, nos mueve mucho", comentó el Gobernador este jueves.

Agregó que debido a la importancia del caso, pidió a la Fiscal Yadira de la Garza Fragoso tomar el caso personalmente e ir a fondo en toda la investigación.

"La Fiscal personalmente está viendo el tema, no queremos fallar en el dictamen, yo le he pedido a la Fiscal que se meta con todo, está ahorita el tema en Patología, nos estamos yendo mucho más allá de un dictamen normal, como cuando fallece alguien por otra causa, que se hace una necropsia, hoy nos estamos yendo al fondo del asunto".

El Gobernador se puso en papel de un padre de familia y consideró que ningún adolescente debería practicarse una cirugía estética, sino hasta ya entrado en la edad adulta.

"Una niña de 14 años que no está todavía desarrollada, pues es incomprensible que, desgraciadamente la sociedad, todos los papás, nosotros... De repente escucho a niñas de 15 años que su regalo ya no es la fiesta o no es un viaje, sino que de regalo piden una cirugía estética y ahí tenemos que poner un gran cuidado todos, primero los papás, porque a esa edad todavía no están desarrollados nuestros hijos, todavía les queda un tramo muy grande por desarrollar".

"Ya una cirugía estética de ese tipo a lo mejor a los veintitantos años, dependiendo del desarrollo porque cada quien nos desarrollamos distinto, pues ya cuando tu cuerpo no se va a modificar".