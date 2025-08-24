Arrestan a dos por robo a Érika Buenfil

Dos hombres fueron detenidos por policías capitalinos porque presuntamente robaron dos computadoras de un automóvil en el estacionamiento de Plaza Mítikah.

Luego de que la actriz Érika Buenfil denunció a través de redes sociales el robo de computadoras y otros accesorios dentro de su vehículo, que se encontraba en el estacionamiento de la plaza comercial, ubicada en la Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, las autoridades comenzaron las investigaciones.

"Los chicos (su hijo y su sobrino), traían las computadoras en el coche, mal hecho, pero hemos ido a muchas plazas... yo les comenté: ´ay, las computadoras´. Justo nos estacionamos pegados a una puerta de salida y entrada. Vimos gente, de guardias de seguridad. ´mamá, aquí hay cámaras, es una plaza muy nueva´", relató Buenfil.

Además, la actriz aseguró que no recibió mucho apoyo de parte del personal de seguridad de Mítikah. Las autoridades realizaron análisis de las cámaras de videovigilancia de la plaza y de las que se encuentran las de las inmediaciones de la misma, donde se identificó un vehículo gris en el que los ladrones abandonaron el lugar.

En el seguimiento, el vehículo con placas del Estado de México fue localizado mientras circulaba en Avenida Canal de Río Churubusco, también en la Colonia Xoco, a donde policías se aproximaron y les marcaron el alto.