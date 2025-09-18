Conceden amparo a Andrés Manuel López Beltrán y su hermano contra FGR

Juzgados concedieron amparos a Andrés Manuel López Beltrán para impugnar posibles órdenes de detención o aprehensión en su contra.

López Beltrán, conocido como Andy, es hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y Secretario de Organización de Morena.

El amparo 1728/2025, que también beneficia a su hermano Gonzalo y a otras personas cuyos nombres fueron ocultados, aparece en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, fue presentado el martes y señala como autoridad responsable, entre otras, al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR, Alfredo Higuera Bernal, quien lleva la investigación por huachicol contra ex mandos de la Secretaría de Marina.

Otro recurso fue tramitado en el estado de Zacatecas a nombre del abogado Juan Francisco Rodríguez Smith - defensor del narcotraficante Rafael Caro Quintero-, quien ayer mismo denunció la usurpación de su identidad.

"No conozco ni a Andrés Manuel ni a sus hijos. Yo radico aquí en Zacatecas y aquí se promueve, por eso pido que se investigue", expresó.

Se trata de un amparo de los conocidos como "buscadores" contra "la detención e incomunicación de los detenidos, privación de la vida, desaparición forzada u orden de aprehensión", con el objetivo de que el juzgado recabe informes para detectar si existe alguna de esas órdenes.

En este tipo de trámites, terceros pueden presentar la demanda sin el conocimiento de los involucrados, pues las formalidades habituales, como el otorgamiento de poderes a los abogados, no son necesarias en este tipo de actos, sino que cualquier persona puede promover el amparo.

Debido a que se tramitan ante juzgados en materia penal, Verónica Beltrán, la nueva titular del Juzgado Noveno que apenas tomó posesión el martes, se declaró incompetente para seguir llevando el caso.

La jueza concedió la suspensión, como es obligatorio por ley, y el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, le rindió informe, lo que indica que se aludió a jueces en materia penal que podrían haber ordenado aprehensiones.