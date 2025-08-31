Denuncian a Gobernador de Tabaso descarrilamiento del Tren Maya

Ciudad de México.- Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Gobernador de Tabasco, Javier May, y ex director de Fonatur, por el descarrilamiento del Tren Maya registrado al pasado 19 de agosto.

El oficio, entregado el viernes por la senadora por Quintana Roo, Mayuli Martínez, y los diputados Reyna Tamayo y Ernesto Sánchez, señala a May como uno de los posibles responsables del incidente, por lo que solicitan su separación del cargo.

"Identifico como denunciado al C. Javier May Rodríguez, en su carácter de Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), quien intervino en el proyecto de infraestructura ferroviaria denominado Tren Maya durante la etapa de adjudicación y construcción del Tramo 3.

"Se hace extensiva la presente denuncia en contra de los servidores públicos de Fonatur, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) que intervinieron en la planeación, ejecución, supervisión y autorización del Tramo 3 del Tren Maya", indica el oficio.

A mediados de este mes, uno de los vagones del Tren Maya se descarriló a la altura de Izamal, en Yucatán, ocasionando demoras y la suspensión del servicio.

En 2023, cuando se construyó el Tramo 3, May era el director de Fonatur y estuvo a cargo del desarrollo de la obra, una de las más emblemáticas del sexenio del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El suceso constituye un hecho notorio que pone de manifiesto las deficiencias en la planeación, construcción y operación del proyecto, mismas que habían sido advertidas previamente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)", plantearon los panistas.

Según la denuncia, los tres contratos que habían sido señalados por la ASF podrían tener relación con omisiones en el mantenimiento y corrección de deficiencias del Tren.

"Lo que buscamos es suspender y separar de sus funciones a los funcionarios que hoy están dentro de las operaciones del Tren Maya, para que no intervengan en las auditorías y en esta investigación que buscamos la fiscalía especializada, haga en contra de las acciones que hubo de corrupción", expuso Sánchez.

El Tren Maya, declaró, tiene que ser para una mejor movilidad y no para enriquecer a funcionarios y que el Gobierno federal cuente con una caja chica.



