Si hay algo contra Adán, no vamos a encubrir, dice CSP

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este lunes que, si la Fiscalía General de la República (FGR) tiene alguna acusación contra el senador Adán Augusto López, su Gobierno no lo va a encubrir.

En el marco de las pesquisas contra el ex jefe policiaco del tabasqueño, la Mandataria advirtió que tampoco se prestará al linchamiento mediático del actual coordinador de Morena en el Senado.

"En este caso él mismo ya lo dijo, si lo llama a la autoridad, pues él va a ir a declarar y dio su posicionamiento", afirmó Sheinbaum.

"Entonces pues es creo que hasta ahí es lo que se conoce y si sigue la investigación que siga la investigación, si hay algo contra él o contra cualquier otra persona, nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga vínculos con algún grupo delictivo o con un acto de corrupción, pero tampoco respondemos ante linchamientos mediáticos o de las redes sociales".

La Presidenta reiteró que su Gobierno no encubrirá a nadie, incluso si pertenece a su partido Morena, pues la FGR tiene autonomía para investigar.

"Aquí no se cubre a nadie, si la Fiscalía tiene contra alguien, sea militante de Morena o no, alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación, no vamos a cubrir a nadie, nosotros ni la Fiscalía, aunque la Fiscalía es autónomo, lo tiene que seguir la investigación. Así como no debe cubrirse a nadie si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia o indicios de algún acto de corrupción o de alguna ilegalidad, de la misma manera, no estamos de acuerdo con el linchamiento mediático. Esa va a ser nuestra posición", afirmó.

Ayer, Adán Augusto López aseguró que era momento de cerrar filas a su llegada al Consejo Nacional de Morena, envuelto en la trama de su paisano Hernán Bermúdez, su ex Secretario de Seguridad señalado de tener vínculos con la organización criminal "La Barredora".

"Ya lo que tenía que decir ya lo informé y espero que las autoridades hagan su trabajo, sus investigaciones. Hay que cerrar filas en torno a la Presidenta, en torno al Gobierno, eso es lo más importante", dijo en entrevista previo a su entrada a la sede del encuentro.

El viernes, el senador Adán Augusto López Hernández publicó un mensaje en el que asegura estar dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad que lo requiera.

El ex jefe policiaco es buscado actualmente por la Interpol en más de 90 países por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante el periodo de Gobierno de Adán Augusto López Hernández en Tabasco -y con Hernán Bermúdez al frente de la Policía-, la violencia se disparó.

Mientras que en la Administración del perredista Arturo Núñez se registraron mil 744 homicidios, entre el 2013 y el 2018, con López y Carlos Merino, que lo sustituyó en la Gubernatura cuando se fue en el 2021 como Secretario de Gobernación, la cifra llegó a 3 mil 198 asesinatos, entre el 2019 y el 2024, un alza del 83 por ciento.

En ese periodo, Tabasco también registró un incremento sostenido en cobros de piso, desapariciones y enfrentamientos armados.