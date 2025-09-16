Automovilista huye tras atropellar a mujer policía en Yucatán

Agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) localizaron y aseguraron el automóvil, en un fraccionamiento al oriente de la ciudad, que esta madrugada atropelló y lesionó de gravedad a una oficial de la corporación.

El conductor de ese vehículo huyó tras arrollar a la mujer policía. Las investigaciones para identificarlo y solicitar su aprehensión a un Juez de Control están muy avanzadas.

Los hechos ocurrieron en la avenida Prolongación Paseo de Montejo por 47 y 49 de la colonia Benito Juárez Norte.

La oficial Martha Isela M. E., junto con otros elementos del Sector, estaba atendiendo un reporte de disturbio en un bar cuando fue embestida por un automóvil Nissan Versa color azul oscuro.