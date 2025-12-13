Procuraduría de Hidalgo investiga accidente de autobús en carretera México–Tampico

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos relacionados con el accidente de un autobús de pasajeros ocurrido sobre la carretera México–Tampico, el cual dejó un saldo de cinco personas sin vida y 27 lesionados.

De acuerdo con la dependencia, durante la madrugada de este día se registró el accidente en el kilómetro 181+200 de la carretera México–Tampico, en el tramo Pachuca–Tempoal, a la altura de la comunidad de Chalchocotipa.

Detalles del accidente en la carretera México–Tampico

Se informó que un autobús de la línea Futura salió de la cinta asfáltica y cayó a un barranco, lo que ocasionó la muerte de cuatro hombres, entre ellos el conductor de la unidad, así como una mujer. Además, 27 personas resultaron lesionadas, de las cuales cuatro requirieron traslado a un hospital para recibir atención médica.

La Procuraduría señaló que el Ministerio Público ordenó la realización de los estudios periciales correspondientes para el análisis técnico del accidente, así como la recopilación de indicios y entrevistas a las víctimas. Conforme avance la investigación, se llevarán a cabo las maniobras necesarias para asegurar la unidad y proceder con su procesamiento.