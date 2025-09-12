Ex fiscal volvería a prisión

Un tribunal federal ordenó a una juez resolver si debe regresar a la cárcel Blanca Alicia Bernal Castilla, ex fiscal de la Unidad Antisecuestros de la FGR, quien es procesada en libertad provisional por presuntamente desviar la investigación del caso Ayotzinapa.

El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal determinó que el fallo que el año pasado le permitió a Bernal salir de prisión con brazalete electrónico, fue dictado en una audiencia en la que no se sometió a debate la concesión de ese beneficio.