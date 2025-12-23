Aún se desconocen motivos del accidente de aeronave Semar en Galveston: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que aún se desconocen los motivos del accidente de una aeronave naval perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar), la cual se desplomó este lunes en Galveston, Texas, durante una misión de apoyo de traslado médico. En la conferencia matutina de este martes, puntualizó que las investigaciones ya iniciaron y se está trabajando de manera coordinada con el gobierno de los Estados Unidos.

"Es muy triste lo que pasó, está desde el primer momento el secretario de Marina trabajando con apoyo de relaciones exteriores y se recibió también apoyo de Estados Unidos. Hasta que no salga la caja negra y no se analice, no se puede saber cuál fue la causa del desplome", puntualizó.

Detalles sobre la investigación del accidente de Semar

Sheinbaum Pardo explicó que como parte de las indagatorias, se sabe que se perdió la comunicación durante un periodo de 10 minutos. "Ya había llegado a Galveston el avión, incluso pensaron que había aterrizado y después supieron que había habido un accidente, fueron como 10 minutos en donde perdieron la comunicación con la aeronave, entonces se va a hacer la investigación y está atendiendo a todos los familiares", detalló.

Reacciones de Claudia Sheinbaum tras el accidente

La Presidenta aprovechó para enviar sus condolencias para los familiares de las víctimas. "Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban", concluyó.