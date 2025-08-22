Aleja’ incertidumbre inversión inmobiliaria

La incertidumbre política y económica que atraviesa México genera que los inversionistas nacionales trasladen sus proyectos de inversión inmobiliaria a Estados Unidos, aseguró Iván Chomer, CEO de Dividenz.

“Los inversionistas mexicanos pasaron de ser participantes ocasionales a desempeñar un papel destacado en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, país que se consolida como destino preferido por su estabilidad económica y política, seguridad jurídica, potencial de retorno y su cercanía geográfica con México”, comentó el director general en entrevista reciente.

Señaló que entre abril de 2024 y marzo de 2025 los extranjeros invirtieron un total de 56 mil millones de dólares en propiedades residenciales en Estados Unidos, según datos de la National Association of Realtors (NAR).

De ese total, los mexicanos aportaron aproximadamente 4.4 mil millones de dólares en bienes raíces residenciales en Estados Unidos, alrededor del 8 por ciento del total de las compras internacionales.

Lo anterior posiciona a los inversionistas mexicanos como los que cuentan con una mayor participación en el mercado inmobiliario estadounidense y tercero a nivel global, solo después de China y Canadá, con un 15 y 13 por ciento respectivamente.

“Esto refleja una estrategia cada vez más sofisticada y de largo plazo, con un interés creciente en sectores clave como el multifamiliar, industrial y de retail”, comentó el directivo.

Chomer expuso que Estados Unidos se está posicionando como uno de los destinos más atractivos para la inversión extranjera en el sector inmobiliario, a pesar del contexto y medidas económicas y políticas que ejecuta el Presidente de dicha nación: Donald Trump.

“Este país funciona como un conjunto de 50 economías diversas y robustas, ofreciendo un mercado dinámico y profundamente interconectado que genera amplias oportunidades de crecimiento”, añadió Chomer.

El directivo aseveró que los inversionistas ven en la economía estadounidense una fuerte institucionalidad y seguridad jurídica, sustentadas en un marco regulatorio desarrollado, un sistema legal sólido y una regulación financiera transparente, garantizan estabilidad y confianza para los inversionistas internacionales.

“La solidez del dólar facilita la preservación del valor en un entorno económico competitivo, la economía estadounidense tiene históricamente un crecimiento sostenido y resiliente, entregando retornos atractivos en sec