México recibirá a 100 CEO's; buscan invertir en economía circular

México recibirá en marzo a una delegación de 100 directivos de empresas globales interesados en invertir en proyectos verdes vinculados con economía circular, los Polos de Desarrollo de Bienestar y los Polos de Desarrollo de Economía Circular, informaron Alicia Bárcena y Altagracia Gómez.

¿Qué declararon los funcionarios sobre la delegación?

Durante su participación en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), Bárcena señaló que el país presentó el Plan México ante los principales líderes empresariales internacionales, con énfasis en atracción de inversiones, sustitución de importaciones y desarrollo sustentable.

"Este es un foro clave porque aquí están los CEO's de las organizaciones más importantes del mundo y lo que buscamos es difundir lo que propone el Plan México, que es llevar adelante un desarrollo sustentable, con inclusión social, crecimiento y prosperidad", afirmó desde Davos, Suiza.

"En mi caso, hemos promovido inversiones verdes, ligadas a la economía circular. Hemos tenido reuniones con empresas que se dedican exclusivamente a este sector y que están interesadas en venir a invertir a México", explicó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Acciones de la autoridad para atraer inversiones verdes

Por su parte, Altagracia Gómez indicó que la visita al foro permitió no solo exponer la estrategia económica del país, sino también conocer la percepción internacional sobre México en un contexto de cambios en la política comercial global.

"Va la primera delegación de 100 CEO's en marzo, pero además tuvimos la oportunidad de escuchar cómo se ve a México, cómo se han manejado los cambios en política comercial internacional y qué podemos hacer para acelerar la inversión", señaló.

Gómez subrayó que el objetivo es que tanto la inversión nacional como la extranjera se traduzcan en empleos de calidad y en impactos sociales y ambientales positivos.

"Reconocemos que necesitamos crecer más, atraer más inversión y que esa inversión genere buenos empleos, pero también bienestar y efectos positivos a nivel social y ambiental", puntualizó.

Detalles sobre el Foro Económico Mundial y su impacto

Ambas coincidieron en que el Foro Económico Mundial también funcionó como un espacio para analizar el nuevo escenario internacional, marcado por una mayor fragmentación económica y la reconfiguración de las relaciones entre regiones como Europa, América del Norte y otras economías emergentes.