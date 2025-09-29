Concluye entrega de Programas del Bienestar con más de 16 millones de beneficiarios

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, indicó que los programas de Bienestar terminaron con el pago del bimestre septiembre-octubre, con más 16 millones 400 mil personas que recibieron apoyo, y con una inversión de 92 mil 358 millones de pesos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 29 de septiembre en Palacio Nacional, Montiel señaló que en cuanto a Salud Casa por casa, van 5 millones 722 mil consultas: "Vamos muy bien, vamos avanzando". Señaló 133 mil 929 apoyos para madres trabajadoras registradas en zonas indígenas y en Ciudad Juárez.

Con México te Abraza se han entregado casi 63 mil Tarjetas Bienestar Paisano para connacionales y 13 mil 187 apoyos para Mujeres Artesanas.

Destacó Montiel también el censo para trabajadores agrícolas, el registro para el programa de vivienda y Pintando Acapulco.

Destacó la entrega de tarjetas Mujeres Bienestar, entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre, de casi dos millones.